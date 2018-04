Jupiler Pro League – Zulte-Waregem bat facilement Mouscron et prend la tête du groupe A des playoffs II

Zulte-Waregem s’est imposé largement samedi face à Mouscron (5-1) lors de la troisième journée des playoffs II dans le groupe A. Hamdi Harbaoui a notamment inscrit un quadruplé pour permettre à son équipe de prendre la tête du groupe. L’attaquant Hamdi Harbaoui, qui pourrait retrouver la Belgique à la Coupe du monde avec la Tunisie, a ouvert la marque dès la 23e minute avant que Teddy Mezague n’égalise six minutes plus tard. Dans la foulée, Davy De Fauw redonnait l’avantage aux locaux. En seconde période, Hamdi Harbaoui allait soigner ses statistiques en inscrivant trois nouveaux buts (61e s.p., 78e et 85e).

Au classement, Zulte-Waregem (7 points) prend la tête du groupe A. Suivent Mouscron (6 points), Courtrai (3 points), le Lierse (3 points), Louvain (1 point) et Waasland-Beveren (0 point).

Source: Belga