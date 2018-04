Infrabel se dote d’une locomotive qui peut contrôler les aiguillages, une 1ère mondiale

Le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel a équipé une locomotive d’une technologie capable de contrôler les 11.500 aiguillages du pays tout en roulant. Ce système de haute technologie, qui scanne les voies avec une extrême précision, est une primeur, qui se fait en outre déjà remarquer à l’étranger. « Nulle part ailleurs au monde, il n’existe un tel système qui mesure et filme en même temps. Même au Japon, ils viennent voir notre expertise », se félicite Thomas Baeken, porte-parole de l’entreprise ferroviaire. Le système de contrôle des aiguillages a été intégré au train spécial EM130, qui mesure notamment deux fois par an la qualité acoustique des voies et qui circule surtout la nuit. Il y a onze instruments de mesure à bord au total. La locomotive contrôle ainsi simultanément les voies, les caténaires, les signaux et les systèmes de sécurité comme le TBL1+ et l’ETCS.

Seize caméras placées sous le véhicule scannent désormais les aiguillages tous les deux centimètres tout en roulant, avec une précision allant jusqu’à un dixième de millimètre.

Le suivi des aiguillages est important car d’éventuels problèmes peuvent causer des accidents mais aussi et surtout avoir un impact sur la ponctualité des trains. « Auparavant, nous effectuions les contrôles manuellement mais cela prend beaucoup de temps », explique Thomas Baeken. Lors de ces nouvelles mesures, l’aiguillage subit également le poids du train. Les résultats des mesures sont dès lors plus réalistes que lorsque celui-ci était contrôle manuellement.

« Ce contrôle automatique est aussi plus sûr pour le personnel », poursuit le porte-parole d’Infrabel. Cela ne signifie pas pour autant que les contrôleurs d’aiguillage n’ont plus de travail. « Il y a encore bien d’autres tâches d’entretien pour lesquelles nous pouvons utiliser notre personnel. »

L’EM130 mesure une soixantaine d’aiguillages par nuit. Le réseau ferroviaire belge en compte environ 11.500 au total. En un an, le train de mesure contrôle presque l’intégralité de tous les aiguillages importants.

Source: Belga