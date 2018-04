Greg Van Avermaet: « mon printemps est bon mais une victoire changerait tout »

Dimanche soir, au terme de l’Amstel Gold Race (World Tour), Greg Van Avermaet, le leader de la BMC sur les classiques, fera un premier break. En jambes et en forme, il ne lui manque qu’une seule chose pour être pleinement satisfait de son printemps: remporter une victoire. Et il s’alignera à Maastricht avec la ferme intention de couper la ligne en vainqueur. « Cela changerait tout mais je ne me mets aucune pression supplémentaire sur les épaules », a déclaré le champion olympique samedi matin avant d’enfourcher son vélo avec ses équipiers pour une ultime sortie avant la course. La seule classique néerlandaise lance officiellement la semaine des Ardennaises, et ce n’est pas pour déplaire au Flandrien qui se retrouvera certes dans la peau d’un favori « mais à la différence des épreuves jusqu’alors disputées nous n’étions que quatre ou cinq à avoir cette étiquette sur le dos. Cette fois, les prétendants seront plus nombreux puisqu’on y retrouvera les meilleurs coureurs du monde. »

Les Valverde, Alaphilippe et autres Kwiatkowski feront effectivement partie des hommes à suivre, ce terrain de jeu leur étant nettement plus favorable. Mais, pour la BMC aussi. « Jusqu’à présent, je me suis retrouvé en homme contre homme dans le final avec la pancarte d’un gars qui veut gagner le Ronde ou qui a déjà remporté Paris-Roubaix. J’ai donc dû assumer ce rôle et rouler derrière les attaques. Ici, Damiano Caruso, Simon Gerrans et Dylan Theuns devraient aussi être là dans le final et le danger pourra venir d’autres coureurs de notre formation », estime Greg Van Avermaet.

Victorieux en début de saison au Tour de Valence et au Tour d’Oman, le leader de la BMC attend toujours d’inscrire une nouvelle ligne à son palmarès depuis son succès sur Tireno – Adriatico. Il a en effet échoué à la 5e place au Tour des Flandres et à la 4e, dimanche dernier sur le vélodrome de Roubaix.

« Ma forme est toujours bonne et le profil de l’épreuve, qui ressemble aux courses flamandes sans les pavés, me convient. Il est vraiment possible de faire quelque chose à l’Amstel. »

