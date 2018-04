Euromillions Basket League – Liège renoue avec la victoire, Ostende domine le Spirou dans le Clasico

Après quatorze défaites de rang, Liège Basket a retrouvé goût à la victoire en s’imposant 87-106 sur le parquet de Willebroek samedi soir lors de la 26e journée de championnat. Dans le choc de la journée, Ostende s’est remis sur de bons rails en battant largement Charleroi (88-63). Face à une équipe de Willebroek en pleine confiance, les Liégeois prenaient un mauvais départ dans la partie. Avec 31 points encaissés en dix minutes, Liège devait déjà courir derrière le score: 31-21. Les joueurs de la Cité ardente réagissaient dans le deuxième quart-temps et réduisaient l’écart avant le repos (54-51).

Grâce à son duo d’Américains, Josh Jordan (19 points) et Gerald Beverly (18 points), les Sang et Marine renversaient la vapeur après la pause pour mener 76-80 à la fin du troisième quart-temps. Liège serrait sa défense dans les dix dernières minutes pour s’assurer la victoire 87-106.

En haut de tableau, Ostende a retrouvé des couleurs après trois revers en quatre rencontres. Face au Spirou Charleroi, premier tombeur du BCO cette saison, les Côtiers ont remis les pendules à l’heure avec une victoire 88-63. Après un premier quart-temps équilibré (17-18), Ostende faisait la différence dans le deuxième quart-temps pour prendre le large (51-36). Avec 19 points de Vincent Kesteloot et Marko Kuridza, les Ostendais géraient pour s’imposer 88-63 face à des Carolos peu en réussite aux tirs

Dans les deux autres rencontres de la soirée, Alost s’est imposé sur le fil à Mons (73-75) et Limbourg United a dominé Louvain (60-86). Dimanche à 15 heures, le Brussels reçoit Anvers en clôture de la 26e journée.

Source: Belga