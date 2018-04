Conflit en Syrie – Six soldats syriens blessés par les frappes en Syrie

Tweet on Twitter

Au moins six soldats syriens ont été blessés lors des frappes menées tôt samedi par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France, en représailles à une attaque chimique supposée du régime syrien, a indiqué une source militaire syrienne à DPA, l’agence de presse allemande. Selon cette source, un dépôt militaire près de Sheen, à l’ouest d’Homs, a été détruit lors de l’attaque. Six soldats ont été blessés.

Selon l’agence de presse syrienne Sana, contrôlée par le régime, trois civils ont également été blessés lors de ces frappes. Les attaques menées près de Barzeh, au nord-est de Damas, n’ont elles causé que des dégâts matériels selon Sana.

Par ailleurs, des dizaines de résidents de Damas sont descendus dans les rues après ces frappes, afin de montrer leur soutien au gouvernement du président Bachar al-Assad, selon des images de la télévision d’Etat syrienne.

Source: Belga