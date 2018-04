Top 10 des lieux mythiques à visiter pour les fans de sport

Il en existe une flopée à travers toute la planète, mais il a fallu trancher. Voici les 10 lieux mythiques du sport dans le monde, que l’on peut visiter, sinon vivre de l’intérieur.

Stade de France, Saint-Denis (France)

L’antre du football français se visite lors d’un parcours de 1h30, qui emmène les visiteurs jeter un oeil du côté des vestiaires des joueurs et vivre la remontée du fameux tunnel débouchant sur le pelouse. Pour compléter la visite, un musée réunit les documents et objets insolites qui ont marqué ce récent stade, entré dans l’Histoire tricolore. Compter 15 euros pour un billet adulte et 10 euros pour les 5-18 ans.

Camp Nou, Barcelone (Espagne)

Salle de presse, zone mixte, tunnel vers la pelouse… La visite du stade du « Barça » n’oublie aucun recoin qui rend curieux les supporters de l’équipe de football catalane. Les visiteurs ont même l’opportunité de s’assoir sur le banc des joueurs. Le tour est réalisé toute l’année, au prix de 25 euros pour les adultes et 20 euros pour les enfants.

Madison Square Garden, New York (Etats-Unis)

Il existe mille façons de découvrir l’antre sportif des Knicks de New York. L’infrastructure bâtie au coeur de Manhattan constitue aussi la Mecque des amateurs de boxe. Les plus grands combats de l’histoire de ce sport s’y sont déroulés. La salle omnisports, construite en 1964, est également connue pour ses nombreux concerts de stars internationales. On peut donc réserver un billet pour un match ou pour un spectacle si l’on rêve de découvrir le Madison square Garden. Les curieux préféreront réserver un tour dans les coulisses, dont l’accès coûte 30 dollars (environ 25 euros).

Maracana, Rio de Janeiro (Brésil)

Depuis juin 2017, le stade de football le plus mythique de la planète reprend la visite de ses coulisses qui les embarque sur les traces de Pelé. Une exposition permanente complète d’ailleurs l’immersion, avec des objets iconiques ayant appartenu aux géants du football brésilien. Compter 40 minutes et 25 dollars (environ 20 euros) pour vivre le Maracana de l’intérieur.

Silverstone, Northamptonshire (Angleterre)

Ce grand classique du championnat de Formule 1 dévoile ses secrets lors d’un tour qui chouchoute ses visiteurs. Ces derniers disposent de pas moins de deux heures pour s’immerger complètement dans l’univers du circuit légendaire anglais. Les participants peuvent même espérer monter sur la première marche du podium pour s’imaginer en champion. Compter 30 livres (environ 35 euros) pour cette expérience unique.

Tremplin d’Holmenkollen, Oslo (Norvège)

Difficile de ne retenir qu’une seule piste de ski dans le monde. Autant faire confiance à l’histoire pour choisir. Holmenkollen abrite le tout premier tremplin de l’histoire du ski. Le site a accueilli sa toute première compétition sportive en 1892, et ce devant 12.000 personnes. Un record de saut a été réalisé dès le lendemain de l’ouverture de la compétition. Le tremplin est ainsi intimement lié à l’histoire du ski norvégien. On peut l’approcher, grâce à un musée du ski, ouvert à proximité. Il est même le plus vieux musée du ski du monde. Les visiteurs imaginent les frissons des skieurs en se positionnant tout en haut du tremplin d’où ils jouissent d’un panorama exceptionnel. Compter 140 Nok, soit environ 14 euros (7 euros pour les enfants).

Indianapolis Motor Speedway, Speedway, Indiana (Etats-Unis)

L’antre du sport automobile est classé monument historique depuis 1987. C’est dire l’importance des lieux, qui accueillent « les 500 miles d’Indianapolis », l’une des courses les plus prestigieuses au monde. Les curieux peuvent embarquer à bord d’un bus qui emprunte la piste de 2,5 miles et visiter des lieux habituellement fermés au public en temps de course. Compter 30 dollars (environ 25 euros) pour participer à ce tour très prisé, à compléter avec une visite du musée dédié au site.

Rod Laver Arena, Melbourne (Australie)

Dans une pays aussi « accro » au sport que l’Australie, plusieurs arrêts s’imposent, à l’image de la Rod Laver Arena à Melbourne, qui abrite l’Open d’Australie, l’un des quatre grands chelems de tennis. Le court central y a vu sacrer les plus grands joueurs de l’histoire, à l’image de Djokovic et Federer. Avec son toit rétractable construit en 1988, le stade était l’un des plus perfectionné de son époque. La Rod Laver Arena fait aussi office de salle de concert pour les plus grandes vedettes. U2, les Rolling Stones, Beyoncé s’y sont produits, tout comme la star nationale Kylie Minogue. Des visites guidées sont organisées pour pénétrer les coulisses, moyennant 20 dollars australiens (environ 12 euros).

Stade de Wembley, Londres (Angleterre)

Le stade londonien partage son histoire, peuplée de moments mythiques, lors d’un tour forcément émouvant puisque les visiteurs se rappelleront que la première version du site a été détruite en 2000. D’ailleurs, des objets y sont présentés, tel que le drapeau olympique lorsque Londres accueillit les Jeux en 1948. Les visiteurs découvrent les coulisses, y compris les vestiaires des joueurs de l’équipe de football d’Angleterre. Compter 75 minutes et 22 livres (environ 25 euros) pour entrer dans l’histoire de Wembley.

Col du Galibier, Alpes (France)

C’est la course cycliste la plus adulée du monde, la plus difficile aussi, selon les dires des coureurs. Dans les Alpes françaises, le Col du Galibier est une étape mythique depuis 1947. Située à la limite entre la Savoie et les Hautes-Alpes, cette montée est celle qui a le plus souvent été inscrite dans le parcours de la course. Plusieurs options existent donc pour le découvrir : passer ses vacances dans le coin, ou mieux planifier un séjour au moment du passage du Tour. Vibrant.