WTA Lugano – Kirsten Flipkens et Elise Mertens qualifiées pour les demies en double

Elise Mertens et Kirsten Flipkens, têtes de série N.1 du tableau du double, se sont qualifiées pour les demi-finales du tournoi de tennis WTA de Lugano, épreuve sur terre battue dotée de 250.000 dollars, vendredi soir en Suisse. Les deux Belges ont pris la mesure des Suissesses Viktoria Golubic et Jil Teichmann sur le score de 6-3, 6-4 en 73 minutes de jeu et attendent leurs adversaires en demies.

Mertens et Flipkens sont toujours en lice dans le tableau du simple. Samedi, Mertens (WTA 20/N.2) défiera, pour une place dans le dernier carré, l’Allemande Mona Barthel (WTA 68) alors que Flipkens (WTA 74) affrontera la Biélorusse Vera Lapko (WTA 130).

Le tournoi suisse a été largement chamboulé à cause de fréquentes perturbations cette semaine. De par ce fait, Mertens et Flipkens, pourraient, si elles s’imposent en début de journée samedi, jouer l’une contre l’autre en demi-finale en milieu d’après-midi.

A noter qu’Alison Van Uytvanck (WTA 51) a été battue vendredi au deuxième tour par l’Italienne Camila Giorgi (WTA 59).

