Proximus League – Tubize relégué en D1 amateurs après sa défaite contre l’Union

Tubize est relégué en Division 1 amateurs après sa défaite 0-1 face à l’Union Saint-Gilloise, vendredi, lors de la quatrième journée des playoffs III de la Proximus League. Avec 6 points de retard à deux journées de la fin, Tubize ne peut plus dépasser son adversaire du jour, avant-dernier. Dans les arrêts de jeu, Vidémont a manqué le penalty qui aurait offert un espoir aux Brabançons. Le seul but du match a été inscrit à la 75e minute par Kindermans. Tubize, qui évoluait à dix depuis la 64e minute et le rouge reçu par Garlito, a eu la balle de l’égalisation dans les arrêts de jeu lorsque l’arbitre a accordé un penalty. Mais Saussez a repoussé la tentative de Vidémont, condamnant ainsi Tubize à la relégation sportive (90e+7).

Tubize (14 points) ne sait plus revenir sur l’Union (20 points), car il terminé dernier de la phase classique (23 points) et bénéficié de l’arrondi au moment de la division des points par deux.

Il reste un dernier espoir de maintien aux Sang et Or, mais celui-ci est admnistratif. Le Lierse, à la recherche d’un nouveau propriétaire, n’a pas encore reçu sa licence pour la saison prochaine. Le club, actuellement engagé en playoffs II, a annoncé introduire un appel auprès de la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS). Si les Pallieters ne reçoivent pas leur licence, il n’y aura pas de relégation sportive de la Proximus League vers la D1 amateurs.

Source: Belga