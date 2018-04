Poutine met en garde Macron contre tout « acte irréfléchi et dangereux »

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde vendredi son homologue français Emmanuel Macron contre tout « acte irréfléchi et dangereux » en Syrie, qui pourrait avoir des « conséquences imprévisibles », après des menaces de riposte militaire des Occidentaux à une attaque chimique présumée. « Il est essentiel d’éviter toute action irréfléchie et dangereuse qui serait une violation flagrante de la Charte des Nations unies et qui aurait des conséquences imprévisibles », a déclaré le Kremlin dans un communiqué à la suite d’un entretien téléphonique entre les deux chefs d’Etat.

« Vladimir Poutine a mis l’accent sur la nécessité de mener une enquête poussée et objective jusqu’à la conclusion de laquelle il serait judicieux de s’abstenir de toute accusation à l’encontre de qui que ce soit », a poursuivi le Kremlin.

Cet appel intervient à un moment où les Occidentaux semblent hésiter à frapper des installations militaires en Syrie pour punir le régime de Bachar al-Assad, qu’ils tiennent pour responsable de l’attaque chimique présumée à Douma.

La Russie, qui dément toute attaque chimique et parle à cet égard de « mise en scène » des rebelles, n’a de cesse de dénoncer un « prétexte » utilisé pour déclencher une opération militaire contre son allié.

source: Belga