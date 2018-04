Météo – Un vendredi partagé entre nuages et éclaircies

La présence de nuages bas et de brume pourrait perdurer vendredi matin dans l’ouest du pays, tandis que le temps sera assez beau avec des nuages bas dans les autres régions, selon les prévisions de l’IRM. L’instabilité diurne favorisera de nouveaux développements nuageux pouvant entraîner la formation de quelques averses l’après-midi et le soir, surtout dans l’est. Ce vendredi, les maxima atteindront 14 ou 15 degrés le long du littoral et en Hautes Fagnes, et 17 ou 18 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-ouest. Une brise de mer se lèvera par ailleurs durant l’après-midi et rafraîchira la région côtière.

Le soir, les averses transiteront vers les Pays-Bas. Le temps deviendra ensuite plus sec avec un ciel partiellement nuageux. Les minima seront compris entre 4 et 8 degrés, avec un vent faible de sud ou de directions variables.

Source: Belga