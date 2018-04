Guterres met en garde contre le risque d’une « escalade militaire totale » en Syrie

Tweet on Twitter

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a mis en garde vendredi contre le risque d’une « escalade militaire totale » en Syrie, en appelant les membres du Conseil de sécurité « à agir de manière responsable dans ces circonstances dangereuses ». « Des tensions de plus en plus vives et l’incapacité à trouver un compromis pour établir un mécanisme d’enquête menacent de conduire à une escalade militaire totale », a-t-il dit lors d’une réunion du Conseil de sécurité convoquée à la demande de Moscou.

source: Belga