Guterres appelle à nouveau à une « enquête indépendante et transparente » sur Gaza

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé vendredi devant le Conseil de sécurité à « une enquête indépendante et transparente » sur les évènements violents survenus à Gaza entre Israéliens et Palestiniens. « La violence récente à Gaza s’est achevée par des morts et blessés inutiles », a-t-il dit lors d’une réunion du Conseil de sécurité consacrée aux menaces au Moyen-Orient, en particulier la situation en Syrie.

« J’appelle les parties à s’abstenir de tout acte qui pourrait mener à de nouvelles victimes, et à toute mesure qui pourrait mettre en danger des civils », a ajouté le patron de l’ONU.

« Cette tragédie souligne l’urgence de relancer le processus de paix pour une solution à deux Etats qui permette aux Palestiniens et aux Israéliens de vivre dans deux Etats démocratiques côte à côte, en paix et en sécurité, dans des frontières reconnues » par tous, a aussi déclaré Antonio Guterres.

De nouveaux heurts ont éclaté vendredi à la frontière entre Israël et la bande de Gaza lors de protestations de milliers de Palestiniens pour le troisième vendredi consécutif, après des violences qui ont coûté la vie à 34 Palestiniens ces deux dernières semaines.

source: Belga