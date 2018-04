Finale de la Coupe du monde – Olivier Philippaerts grimpe à la 4e place de la finale à Paris

Olivier Philippaerts a réussi deux parcours sans faute lors de la deuxième journée de la finale de la Coupe du monde de saut d’obstacles, vendredi soir à Paris. Il grimpe ainsi de la treizième à la quatrième place du classement. Pieter Devos n’a pas atteint le barrage et recule de la sixième à la neuvième place. La cavalière américaine Elizabeth Madden, à la faveur d’un deuxième succès en 24 heures, a conforté sa première place provisoire.

Olivier Philippaerts, en selle sur H&M Legend of Love, a parfaitement négocié le premier parcours. Au barrage, réunissant neuf cavaliers, il a réussi un nouveau sans-faute qui lui vaut une quatrième place dans l’épreuve du jour et une quatrième place au classement général provisoire.

« Legend of Love est en super forme et a effectué un parcours parfait », a estimé son père Ludo. « Avec 8 points de retard sur l’Américaine Beezie Madden, la situation n’est certainement pas désespérée. L’Américaine dispute un excellent championnat, mais il reste encore deux tours, tout est encore possible. »

« Je suis très heureux de notre prestation », a commenté Olivier Philippaerts. « Je voulais rattraper ce que j’ai perdu hier, et cela a réussi. De la treizième à la quatrième place, c’est une grosse progression. C’est une très bonne position de sortie pour dimanche. L’ambition est de maintenir ce niveau. »

Pieter Devos était un peu plus déçu. Avec Espoir, il est parti à la faute à l’avant-dernier obstacle, devant se contenter d’une seizième place vendredi. « C’est dommage. Malgré cela, Espoir a très bien sauté. Je voulais me mettre dans la meilleure position en vue du dernier obstacle et donc mis un peu plus d’espace vers la droite à Espoirs. Cela nous a coûté une plus grande distance et la barre est tombée. »

Les trente meilleures paires seront au départ dimanche. Le top-20 du premier tour disputera le tour final.

