Europa League: choc entre Arsenal et Atletico Madrid, Marseille retrouve Salzbourg

Les deux favoris, Arsenal et l’Atletico Madrid, vont se mesurer dans le choc des demi-finales de l’Europa League de football. Ainsi en a en effet décidé le tirage au sort effectué par Éric Abidal vendredi midi au siège de l’UEFA à Nyon. Marseille (re)jouera contre Salzbourg, qu’il avait déjà rencontré en phase de poules. L’Atlético Madrid et Arsenal s’affronteront à l’aller à l’Emirates Stadium et au Wanda Metropolitano, la nouvelle enceinte des Colchoneros, au retour de cette tête d’affiche des demi-finales.

Marseille va de son côté retrouver Salzbourg. Le match aller aura lieu au Vélodrome, le retour à la Red Bull Arena de Salzbourg.

Défait 1-0 à l’extérieur, l’OM avait concédé le match nul à domicile (0-0) face aux RB Salzbourg qui avait terminé invaincu en tête du groupe I.

Dernier club français encore en lice sur la scène européenne, l’Olympique de Marseille disputera sa première demi-finale depuis la saison 2003-2004.

Les matches aller auront lieu le 26 avril et les retours le 3 mai. La finale est prévue la 16 mai au au Groupama Stadium de Lyon.

Les demi-finales:

Arsenal (Ang) – Atlético Madrid (Esp)

Olympique Marseille (Fra) – RB Salzbourg (Aut)

Source: Belga