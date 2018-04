Bergen Swim Festival: Timmers et Croenen s’imposent, Buys deuxième

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Pieter Timmers (100m libre) et Louis Croenen (200m papillon) ont gagné chacun une course, vendredi, lors de la première journée du Bergen Swim Festival, en Norvège. Kimberly Buys s’est classée deuxième du 100m libre féminin. Timmers a remporté le 100m libre en 48.82, signant un record du meeting, qui était de 49.43. Il a devancé le Suédois Isak Eliasson (49.79) et le Norvégien Markus Lie (49.85).

Le vice-champion olympique avait décroché, la semaine dernière à Stockholm, sa qualification à l’Euro de Glasgow (3-9 août) en remportant la course en 49.87. Il a signé à Bergen son meilleur chrono de la saison. Timmers détient le record de Belgique de la distance en 47.80.

Croenen a dominé le 200m papillon en 1:56.72. Lui aussi réussit son meilleur temps de l’année, améliorant le 1:57.77 du 24 février à Anvers qui lui avait assuré son ticket pour Glasgow. Croenen a relégué le deuxième, le Hongrois Gergely Gyurta (2:01.01), à plus de 4 secondes. Le Suédois Markus Malm a pris la troisième place (2:05.78). Le record de Belgique de Croenen est de 1:55.39.

Buys a terminé deuxième du 100m libre avec un très bon 55.70. L’Anversoise n’est pas loin de son record de Belgique (55.47). Buys est déjà qualifiée pour l’Euro sur 50m papillon. Si elle veut ajouter le 100m libre à son programme, elle doit nager en 55.29. Vendredi, elle n’a été devancée que par la Suédoise Sarah Sjöström (53.18), vice-championne du monde sur cette distance. La Norvégienne Marte Lovberg est troisième (56.65).

Source: Belga