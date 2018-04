ATP Monte-Carlo: David Goffin commencera contre Shapovalov ou un qualifié

Tweet on Twitter

David Goffin, dixième joueur mondial, entamera le tournoi ATP de Monte-Carlo contre le Canadien Denis Shapovalov (ATP 45) ou un qualifié. C’est ce qu’il ressort du tirage au sort effectué vendredi.

En tant que sixième tête de série de ce Masters 1000 sur terre battue doté de 4.872.105, Goffin est exempté de premier tour. Il entrera en compétition au deuxième tour face au Canadien Shapovalov ou à un qualifié. Goffin n’a encore jamais affronté le jeune Canadien de 18 ans, l’une des étoiles montantes du tennis mondial. L’an passé, à Montréal, il était devenu le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre les demies d’un Masters 1000 après avoir éliminé notamment Juan Martin del Potro et Rafael Nadal.

Goffin est dans la même partie de tableau que le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 5), qu’il pourrait retrouver en quart de finale. C’est contre le Bulgare que Goffin avait malencontreusement reçu une balle dans l’œil le 17 février dernier, en demi-finale du tournoi de Rotterdam.

Notre compatriote avait effectué sa rentrée à Miami. Mais pour son retour à la compétition, il avait été dominé 6-0, 6-1 par le Portugais Joao Sousa.

Dans la même partie de tableau que Goffin, on retrouve aussi le tenant du titre, l’Espagnol Rafael Nadal, qui visera un 11e sacre en principauté. Le N.1 mondial débutera, au deuxième tour, contre le Slovène Aljaz Bedene (ATP 53) ou un qualifié. Un choc face à Novak Djokovic est possible en quarts de finale. Mais le parcours du Serbe, 13e du classement ATP, sera pour le moins corsé. Exempté de premier tour, Djokovic jouera son premier match contre le Croate Borna Coric (ATP 28) ou le Français Julien Benneteau (ATP 59) et pourrait ensuite affronter Dominic Thiem (ATP 7) en huitième de finale.

L’autre partie de tableau comprend des outsiders comme le Français Lucas Pouille (ATP 11), l’Argentin Diego Schwartzman (ATP 15), l’Allemand Alexander Zverev (ATP 4), l’Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 12), le Tchèque Tomas Berdych (ATP 18) et le Croate Marin Cilic (ATP 3).

Source: Belga