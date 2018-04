Amstel Gold Race – L’équipe Wanty-Groupe Gobert confiante malgré l’absence d’Eiking

Wanty-Groupe Gobert a été invitée par les organisateurs de l’Amstel Gold Race, une semaine après avoir déjà participé à Paris-Roubaix. En 2016, l’équipe continentale professionnelle s’était imposée grâce à l’Italien Enrico Gasparotto, désormais actif chez Bahrain Merida. Cette année, le leader de la formation d’Hilaire Van der Schueren sera un autre Italien, Andrea Pasqualon. « Je reviens évidemment à l’Amstel Gold Race avec plaisir car nous avons pu nous y imposer », a avoué Van der Schueren. « J’aurais espéré remplacer Enrico Gasparotto dans le final par notre recrue norvégienne Odd Christian Eiking mais il doit renoncer car touché par un virus. »

« Pourtant, nous nous présenterons au départ à Maastricht en confiance. J’ai assisté à une grosse performance collective à la Flèche Brabançonne, où nous avons animé la course. Je compte sur Andrea Pasqualon pour ce dimanche, car il a démontré mercredi qu’il pouvait lutter avec Sonny Colbrelli, Tiesj Benoot, et même devancer Dylan Teuns. » L’Italien, 30 ans, a terminé 6e de la Flèche Brabançonne.

Le directeur sportif a également abordé les deux classiques ardennaises de la semaine prochaine. « A la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, on pourra compter sur notre homme en forme Guillaume Martin, assisté par Xandro Meurisse et je l’espère un Odd Eiking de retour sur pied. »

La sélection: Andrea Pasqualon (Ita), Dion Smith (N-Z), Jérôme Baugnies, Simone Antonini (Ita), Marco Minnaard (P-B), Tom Devriendt et Mark McNally (G-B)

Source: Belga