Laissez-vous surprendre par les anticlinaux de Durbuy et de Han

Durant dix vendredis étalés jusqu’à l’été, Metro vous emmène à la découverte des multiples facettes de la Wallonie, en partenariat avec Wallonie Belgique Tourisme.

La Wallonie regorge de curiosités géologiques. Les anticlinaux en font partie ! Ces plissements rocheux en forme de dôme sont vieux de plus de 300 millions d’années. En Belgique, l’anticlinal de Han-sur-Lesse ainsi que celui de Durbuy sont considérés comme les plus beaux et les plus photogéniques du pays.

Ces deux anticlinaux sont d’ailleurs classés au « Patrimoine Exceptionnel de Wallonie ». Pour les admirer, vous pouvez même faire d’une pierre deux coups puisque ces deux formations géologiques rares sont distantes d’une trentaine de kilomètres et font toutes les deux partie du territoire Geopark Famenne-Ardenne.

