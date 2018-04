Ochain Energie, le bon exemple

Ochain Energie est une centrale de biométhanisation et de cogénération mise sur pied par Grégory Racelle, un jeune agriculteur liégeois. Opérationnelle depuis mai 2017, cette centrale n’aurait sans doute jamais vu le jour sans le soutien de BNP Paribas Fortis.

Pierre Bonhiver, Conseiller Entreprises Agricoles de BNP Paribas Fortis, à Liège, a suivi le projet dès le début. « J’avais déjà suivi plusieurs dossiers de biométhanisation par le passé, et c’est tout naturellement qu’Ochain Energie m’a contacté. J’ai immédiatement cru en ce projet, mais il a fallu plus d’un an et demi pour que les crédits souhaités soient octroyés. Non pas parce que la banque ne voulait pas accompagner ce client, mais tout simplement parce que les projets de biométhanisation sont compliqués à mettre en place et présentent moins de garanties que d’autres. Prenez l’éolien ou le photovoltaïque: du vent ou du soleil, il y en a toujours. Mais pour produire du biogaz, il faut être capable de négocier sur les matières traitées: il faut convaincre des agriculteurs de vous céder leurs effluents, convaincre des particuliers de vous céder leur gazon une fois tondu, etc. Ce n’est pas toujours facile. »

La clé? La compréhension du secteur, et du client

« Ce qui m’a séduit chez BNP Paribas Fortis, ce sont les connaissances de Pierre Bonhiver et de Quentin Nerincx, l’expert du Green Desk », affirme Grégory Racelle. « Leur compréhension du secteur, de mes attentes et de mes besoins m’a donné envie de faire confiance à la banque, car je n’ai pas trouvé la même expertise chez la concurrence. De plus, leurs analyses ont été fondamentales pour convaincre d’autres investisseurs de soutenir également mon projet, comme Meusinvest et Sowalfin. Sans eux, Ochain Energie n’aurait jamais vu le jour. »

Au final, BNP Paribas Fortis a financé l’installation et la construction de tout le site d’exploitation, en partenariat avec les acteurs susmentionnés, et finance aussi actuellement le fonds de roulement du client dans l’attente des certificats verts.