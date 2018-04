Des conseils de première ligne en projets verts

Tweet on Twitter

Les entreprises doivent investir dans des projets verts pour plusieurs raisons. Et le conseil devient essentiel.

Suivre l’évolution de la législation et des mesures prises par les autorités dans ce domaine n’est pas toujours évident. Les techniques utilisées pour exploiter les sources d’énergie naturelles et améliorer l’efficacité énergétique demeurent très pointues. Et c’est parfois compliqué de chiffrer les gains ou les économies réalisables.

C’est pourquoi BNP Paribas Fortis met à la disposition des entreprises son antenne Green Desk. Des spécialistes en énergies renouvelables et en efficacité énergétique y donnent des conseils de première ligne aux entreprises; des conseils utiles au développement de leurs projets et à la mise en place de solutions adaptées à leurs besoins.

Une approche multidisciplinaire

L’offre du Green Desk ne se limite pas à du financement de projets verts. “Nous offrons à nos clients une meilleure vue de tous les aspect de leur projet: les risques, la rentabilité, les coûts et avantages,… Nous leur proposons du conseil sur-mesure”, affirment Quentin Nerincx et Pieter Hensen, conseillers au sein du Green Desk.

“Afin de pouvoir les conseiller au mieux, il est essentiel que les entreprises et les organisations s’adressent à nous dès la phase de planification de leurs projets d’investissement. Ainsi, nous avons la possibilité d’analyser en profondeur la faisabilité, les risques et la rentabilité de ces projets et d’émettre des suggestions si nécessaire. Une entreprise augmentera ses chances dans l’octroi d’un financement si elle soumet aux banques un dossier solide. Si une banque reçoit un dossier incomplet, qui ne prend pas en compte différents scénarios ou qui ne permet pas un bonne compréhension de la technologie par la banque, il y a un risque que celle-ci ne puisse pas répondre favorablement.”