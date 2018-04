Interdit de téléphone pendant un examen, il ramène… un tourne-disque

Les élèves de la Hudson’s Bay High School de Vancouver (Canada) passaient un examen de physique ce mercredi. Afin d’éviter la triche, les GSM étaient interdits. Un élève a donc trouvé une parade pour pouvoir écouter de la musique pendant le contrôle : apporter un tourne-disque !

Le rétro comme moyen de contourner le règlement scolaire. Cet étudiant, qui avait visiblement à cœur de pouvoir écouter Kanye West pendant son examen, a ramené un tourne-disque. Ironie de la situation, l’album écouté était «The College Dropout», qui aborde le décrochage scolaire.

L’originalité de cet élève a créé un véritable buzz sur les réseaux après que son professeur lui-même ait tweeté cette photo. Presque 200.000 partages et plus de 600.000 mentions «j’aime».

Students are taking their Physics Midterm exam today. I said no cell phones, not even for music since they could be used to cheat.

This student brought in a record player and is bumping Kanye in his headphones right now… pic.twitter.com/p57iMIal7D

— Eric Saueracker (@esaueracker) April 11, 2018