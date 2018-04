Steve, un majesteux bélier fluffy rend fous les internautes

En publiant la photo de ce bélier de race Exmoor sur son compte Twitter, le musée de la vie rurale anglaise de la ville de Reading ne s’attendait pas à connaître une telle déferlante de la part des internautes.

Le «MERL» («Museum of english rural life»), musée perdu en plein Berkshire au Royaume-Uni, n’est pas très connu. Sur son compte Twitter, il a posté, ce lundi, une photo d’un bélier particulier du nom de Steve, comme il a été renommé par le personnel du musée. Avec sa robe laineuse et touffue, il a directement séduit les internautes. Ce compte twitter, qui habituellement ne postait que peu de choses, a fait l’unanimité avec cette photo. Steve a réveillé le fil d’actualité assez morne du musée et même inspiré de nombreux mèmes.

look at this absolute unit. pic.twitter.com/LzcQ4x0q38 — The Museum of English Rural Units (@TheMERL) April 9, 2018

«regardez moi cette unité absolue»



Profitant du buzz provoqué par l’animal, le community manager du musée a tenté un sondage auprès des abonnés en leur demandant si ceux-ci souhaitaient que le compte Twitter devienne un «album photos» d’animaux touffus. Ce à quoi 74% des sondés ont répondu « oui ».

Should we now become an account that just tweets thick and fat animal photos and paintings — The Museum of English Rural Units (@TheMERL) April 9, 2018

« Est-ce qu’on devrait devenir un compte qui ne tweete plus que des photos et peintures d’animaux épais et dodus? »

Le musée a donc décidé, pour le plus grand plaisir des fans du bélier, d’inonder son compte Twitter de photos d’animaux touffus et dodus.

Get more sheep content, they said. pic.twitter.com/TKjSlv9qf3 — The Museum of English Rural Units (@TheMERL) April 10, 2018

« Plus de photos de moutons' »

Depuis, le personnel a du coup ressorti des archives, une immense collection de photos de bovins.

We don’t mean to beat a dead horse but we have found shelves of absolute units in the archives pic.twitter.com/EhijjDvqNN — The Museum of English Rural Units (@TheMERL) April 10, 2018

« On ne veut pas s’acharner mais on a trouvé des étagères pleines d’unités absolues dans les archives« .

Ollie Douglas, le conservateur du musée s’est amusé à réaliser une FAQ assez humoristique sur les réponses des questions que se poseraient les internautes. Une façon intéressante et ludique d’amener ce jeune public à s’intéresser à la culture rurale du pays. Il a également posté une vidéo résumant ses explications.