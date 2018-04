Chaque année, il reçoit une carte d’anniversaire de sa femme décédée d’un cancer

Le docteur Kate Granger est décédée à l’âge de 34 ans d’un cancer. Mais avant de mourir elle a arrangé l’envoi de cartes d’anniversaires écrites à la main à destination de son mari.

La jeune femme résidait à East Ardsley, dans le West Yorkshire (Angleterre). Titulaire d’un MBE (Most Excellent Order of the British Empire) pour son travail pour le NHS (National Health Service), on lui diagnostique une forme rare de cancer en 2011. Elle décide d’arrêter les traitements en 2012 pour se consacrer à l’exercice de la médecine mais décédera tragiquement le 23 Juillet 2016.

Mais quelques mois avant de mourir, Kate Granger entreprend d’écrire à la main une série de cartes d’anniversaires pour son mari. Chaque carte est annotée de la date à laquelle Mr Pointon doit les ouvrir. Ce dernier a décidé de partager la carte ouverte pour ses 41 ans (le 11 avril dernier) sur Twitter. Son but est d’inspirer les gens confrontés à la maladie à entreprendre des projets similaires qui peuvent soulager la peine des êtres aimés. «S’ils traversent une situation similaire, cela peut leur donner des idées. C’est un moyen de préserver leur mémoire», explique ce dernier.

Such an emotional birthday card to open….. from my beautiful and inspiring wife @GrangerKate … She is always with me and wrote cards for me well into the future…. miss her so much. I hope im doing you proud my beautiful angel in heaven X pic.twitter.com/KzCPCsbBdV

