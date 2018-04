Les ouragans ne pourront plus s’appeller Harvey, Irma, Maria ou Nate

Tweet on Twitter

Share on Facebook

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a banni Harvey, Irma, Maria et Nate de la liste des noms pouvant être attribués aux cyclones. Ces ouragans auront en effet occasionné en 2017 des « dommages considérables », explique jeudi le Centre américain des ouragans (NHC) sur son site Internet pour justifier sa décision.

« Les noms ont été retirés car ces cyclones ont été particulièrement meurtriers ou destructeurs. Leur réattribution serait maladroite », écrit le NHC. Les dénominations réintègrent généralement la liste au bout de six ans. L’année 2017 a connu l’une des saisons cycloniques les plus importantes depuis 2005, avec au total 17 tempêtes dont dix ont atteint la force d’un ouragan. Des centaines de personnes ont perdu la vie et les dégâts se sont chiffrés en milliards de dollars.

Harvey, Irma, Maria et Nate ont dès lors été remplacés par Harold, Idalia, Margot et Nigel, indique le NHC. Ces nouveaux noms pourront être utilisés à partir de 2023.

Depuis 1953, 86 noms ont ainsi été supprimés de la liste.