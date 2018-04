Le pass « Wallonie Ardenne + », incontournable !

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Metro vous emmène à la découverte des multiples facettes de la Wallonie, en partenariat avec Wallonie Belgique Tourisme. Aujourd’hui, partons à la découverte du pass « Wallonie Ardenne + ».



L’incontournable pour vos séjours ou activités à prix Fun dans nos régions. Commandez votre pass « Wallonie Ardenne + » au prix de 16 € et bénéficiez de réductions allant jusqu’à 50 % dans plus de 30 campings, mais aussi dans 250 attractions, musées, restaurants, magasins… ainsi que 80 gîtes et chambres d’hôtes. Conservez votre pass « Wallonie Ardenne + » toujours avec vous sur votre smartphone ou tablette.

Plus d’infos sur www.campingbelgique.be