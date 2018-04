Laissez-vous surprendre par le Domaine des Grottes de Han

Metro vous emmène à la découverte des multiples facettes de la Wallonie, en partenariat avec Wallonie Belgique Tourisme. Aujourd’hui, partons à la découverte du Domaine des Grottes de Han.

La Grotte de Han se dévoile sous un nouveau jour ! Ours, bisons, loups, lynx… ces animaux vous accueillent dans les paysages spectaculaires d’un domaine préservé de 250 ha. Plongez ensuite sous terre et entrez dans le majestueux décor de la grotte, avec sa rivière souterraine et ses draperies de pierre. Sous un tout nouvel éclairage, les salles se révèlent de plus en plus impressionnantes.

Plus d’infos sur www.grotte-de-han.be