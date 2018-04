Khloé Kardashian maman pour la première fois

La star de la téléréalité Khloé Kardashian, 33 ans, a accouché d’une petite fille. Sa mère Kris Jenner (62 ans) a annoncé la naissance hier après-midi (heure locale) sur les réseaux sociaux.

« Blessed » (« bénie »), a-t-elle écrit dans un message sur Instagram et Twitter. Jenner se dit heureuse que les trois sœurs Kim Kardashian, Kylie Jenner et Khloé soient toutes devenues mères dans un délai d’un an. Le post est accompagné d’une courte vidéo dans laquelle Kendall Jenner répète trois fois le mot « bébé ». La famille n’a pas encore donné plus de nouvelles concernant l’heureux événement.

La petite fille serait née hier à Cleveland, en Ohio. C’est le premier enfant de Khloé Kardashian. Le père est le basketteur professionnel Tristan Thompson. Kylie Jenner, 20 ans, est devenue maman de la petite Stormi en février. Kim Kardashian, quant à elle, a eu sa fille Chicago en janvier via une mère porteuse.