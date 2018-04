Plus d’un million de personnes ont besoin d’aide humanitaire en Libye

Tweet on Twitter

Plus d’un million de personnes ont besoin d’assistance humanitaire en Libye, a indiqué l’agence de l’ONU pour les réfugiés, soulignant que les civils, notamment ceux qui ont fui leur domicile, restent très vulnérables: « 1,1 million de personnes, dont des réfugiés et des migrants, qui sont les plus vulnérables, ont besoin d’une aide humanitaire », a précisé le Haut commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR).

Le HCR dit manquer de 85 millions de dollars pour mener à bien ses opérations.

Selon les dernières statistiques du HCR, se trouvent en Libye 51.000 réfugiés et demandeurs d’asile, 165.000 Libyens déplacés dans leur pays, et 340.000 déplacés libyens revenus dans leur région d’origine en 2018, dans des conditions parfois très précaires. Des centaines de milliers d’autres Libyens ont besoin d’aide humanitaire en raison du conflit qui dévaste le pays depuis 2011.

Ces populations fragilisées ont notamment besoin de nourriture, médicament, logement et aides sanitaires, a ajouté le HCR. Pays aux riches ressources pétrolières, la Libye est déchirée par des rivalités opposant différentes milices et tribus depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi.