WTA Lugano – Le match d’Alison Van Uytvanck interrompu par la pluie, le programme du tournoi chamboulé

La météo n’est pas clémente en Suisse et le tournoi de tennis WTA de Lugano en fait les frais. Jeudi, pour la quatrième journée de suite, la pluie est venue perturber le déroulement des rencontres de cette épreuve sur terre battue dotée de 250.000 dollars. Certaines rencontres, dont celle de Kirsten Flipkens, ont même dû être jouées en salle. Vendredi, Elise Mertens et Flipkens pourraient disputer trois rencontres sur une seule et même journée. Trois Belges, Elise Mertens (WTA 20/N.2), Kirsten Flipkens (WTA 74) et Alison Van Uytvanck (WTA 51/N.9) se sont qualifiées pour le deuxième tour en simple. Van Uytvanck, opposée à l’Italienne Camila Giorgi (WTA 59), était la première des trois à tenter de décrocher son ticket pour les quarts de finale.

Après 21 minutes de jeu, la partie a été interrompue par la pluie alors que le score indiquait 2-3 pour l’Italienne, service à suivre pour la Belge. La partie reprendra vendredi en premier lieu (10h00) sur le court central.

Dans le même temps, Mertens et Flipkens joueront sur les courts N.3 et 4. La première défiera la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 52), la seconde l’Italienne Camila Giorgi (WTA 59). En cas de victoire, les Belges joueront leur éventuel quart de finale en fin de journée.

A noter que Flipkens et Mertens, têtes de série N.1 en double, se sont qualifiées pour les quarts de finale, également prévus vendredi. Mertens et Flipkens pourraient donc, le cas échéant, disputer trois rencontres sur une seule et même journée.

