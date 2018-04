Un garçon de 14 ans disparaît lors d’une excursion scolaire à Anvers

Un Néerlandais de 14 ans a disparu jeudi midi lors d’une excursion scolaire à Anvers, ont indiqué les autorités néerlandaises et la police locale d’Anvers. L’adolescent ne serait pas réapparu après un moment de temps libre dans la ville. La police a effectué des recherches dans le centre-ville et dans le quartier de Linkeroever où le groupe d’étudiants se trouvait plus tôt dans la journée, mais sans résultat. Les services de police néerlandais et anversois sont en contact les uns avec les autres, car il n’est pas certain que le garçon soit toujours à Anvers. Il pourrait avoir regagné les Pays-Bas de propre initiative.

Source: Belga