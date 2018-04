Météo – De la grisaille, de la pluie et un temps doux

Il fera gris en de nombreux endroits jeudi matin, avec des nuages bas, des brumes et/ou du brouillard. Des éclaircies apparaîtront bien mais le ciel restera souvent chargé, prévient l’Institut royal météorologique (IRM). Ensuite, des averses atteindront le pays depuis le sud­-est. Les maxima avoisineront 16 ou 17 degrés dans le centre. Vendredi et durant le week­-end, le temps sera variable avec un risque de quelques averses. Les températures maximales seront proches de 20 degrés voire un peu plus. Les premières averses attendues ce jeudi devraient éclater vers midi. De forts orages se produiront sur le nord de la France mais pourront également déborder sur la Belgique. Les maxima seront compris entre 14 et 17 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 17 et 20 degrés ailleurs. A la mer, le vent du large limitera les maxima à des valeurs proches de 13 degrés. Le vent sera faible à modéré des secteur de nord­-est, devenant variable en faiblissant en fin de journée.

En soirée, les dernières averses s’évacueront vers la Manche et la mer du Nord et le ciel deviendra peu nuageux. Plus tard dans le nuit, la brume se lèvera et, à la mer, nuages bas et bancs de brouillard se formeront. A l’aube, les nuages d’altitude se feront plus nombreux depuis l’est. Les minima seront compris entre 3 degrés en Hautes Fagnes à 6 ou 7 degrés en Basse Belgique. Le vent sera faible, d’abord de directions variées mais s’orientera rapidement au sud.

Vendredi à l’aube, il existe un risque de brume ou de brouillard local et, dans l’ouest, des nuages bas se formeront. Ailleurs, il s’agira de voile d’altitude. Les cumulus deviendront progressivement plus nombreux et une ondée sera possible. Maxima entre 13 degrés à la mer et en Hautes Fagnes, autour de 17 à localement 18 degrés dans le centre. Le vent sera généralement modéré de sud­ ouest à ouest. A la mer, il s’orientera au nord­-ouest.

Source: Belga