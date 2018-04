L’OIAC annonce qu’une équipe commencera à enquêter en Syrie samedi

Tweet on Twitter

Des experts de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) sont en route pour la Syrie et commenceront leur travail samedi, a annoncé l’organisation jeudi. L’organisation « confirme que l’équipe d’enquête de l’OIAC est en route pour la Syrie et commencera son travail samedi 14 avril 2018 », a-t-elle annoncé dans un communiqué, alors que les Etats-Unis et leurs alliés accusent le régime d’avoir perpétré une attaque à l’arme chimique sur les rebelles occupant Douma le 7 avril.

source: Belga