Le Club Bruges privé de son gardien de but Kenneth Vermeer

Le leader de la Jupiler Pro League de football, le Club Bruges va devoir poursuivre sa course au titre sans son gardien de but Kenneth Vermeer. Selon plusieurs médias, le Néerlandais souffre d’une déchirure musculaire à la cuisse. Vermeer, encore élu Joueur du mois par le Club mercredi, se serait blessé dimanche dernier en fin de match contre La Gantoise (défaite 1-0). Il manquera le choc de dimanche (18h00) à Anderlecht, et peut-être aussi le reste des playoffs 1. A la suite de cette absence, le Russe Vladimir Gabulov pourrait recevoir une nouvelle chance entre les perches brugeoises.

Vendredi (à 14h00), l’entraîneur du Club Bruges Ivan Leko s’entretiendra avec les médias avant le match à Anderlecht. Il apportera peut-être davantage de détails.

Source: Belga