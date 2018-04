La CSC appelle à la grève dans les services publics le 30 avril

La CSC Services publics appelle tous les fonctionnaires fédéraux à se mettre en grève et à fermer les services le lundi 30 avril, annonce le syndicat chrétien dans un communiqué jeudi. « La coupe est pleine pour les fonctionnaires fédéraux. Depuis l’été 2017, le gouvernement MR-NVA, au travers de son ministre Steven Vandeput en charge de la fonction publique, ne cesse de lancer des attaques contre la fonction publique fédérale: on démantèle la nomination statutaire, on rogne sur le régime des congés, on introduit le travail intérim et on veut supprimer le crédit maladie », estime la CSC Services publics.

« Toute vision de la fonction publique fédérale future est étrangère au ministre Vandeput », a commenté Silvana Bossio, Secrétaire nationale CSC Services publics.

La CSC Services publics lance un appel à la grève le 30 avril prochain. « Cette journée sera le point de départ d’autres actions qui se dérouleront dans le courant du mois de mai », explique la secrétaire nationale.

Source: Belga