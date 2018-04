France: émotion pour l’adieu au chanteur Jacques Higelin

« Pars, surtout ne te retourne pas! « : c’est par les célèbres paroles de son père dans la chanson « Pars », chantées a capella par son fils Arthur H, que s’est terminée, entre émotion et vivats, la cérémonie en hommage au chanteur français Jacques Higelin, inhumé jeudi au cimetière du Père Lachaise à Paris. Plus de mille personnes était venues braver la pluie pour saluer une dernière fois le poète-rocker, décédé vendredi dernier à 77 ans. Le tout dans une ambiance particulièrement chaleureuse, au son de son tube « Tombé du ciel », repris en choeur ou même sifflé.

Pendant que la famille et les amis proches s’installaient sous des tentes, des anonymes criaient « Y a d’la joie, Jacques tu es toujours là! « , un clin d’oeil à Charles Trénet, idole d’Higelin.

Avant l’inhumation, après les remerciements émus d’Arthur H et de sa demi-soeur Izia Higelin à l’attention du public, c’est en chansons que s’est fini ce moment de communion, avec dans les haut-parleurs le refrain « Je vis pas ma vie, je la rêve », « J’suis qu’un grain de poussière ».

Un hommage avait eu lieu plus tôt dans l’après-midi dans la salle du Cirque d’hiver à Paris, avec des personnalités comme la ministre de la Culture Françoise Nyssen, la maire de Paris Anne Hidalgo, les artistes Alain Souchon, Catherine Ringer, Jean-Louis Aubert ou Louis Bertignac.

Dans cette salle, Jaques Higelin a laissé une trace indélébile, avec une série de concerts particulièrement remarqués au début des années 1980.

source: Belga