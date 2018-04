25 ans de prison en Egypte pour assassinat au cours d’une lune de miel

Tweet on Twitter

L’ancien paracommando qui a assassiné l’été dernier son épouse Sofie Daenen (32 ans), originaire de Wielsbeke (Flandre occidentale), au cours de leur lune de miel en Egypte, a été condamné à 25 ans de prison, rapporte jeudi soir le Krant van West-Vlaanderen. Le Waregemois Gregory Vande Vyvere (35 ans) doit purger cette peine en Egypte. « Nous sommes soulagés qu’il ait été condamné là-bas et pas en Belgique, où il aurait peut-être pu s’en tirer à meilleur compte », ont réagi les proches de la victime. Onze jours après leur mariage à l’hôtel de ville de Waregem, Gregory Vande Vyvere avait frappé, battu et mordu son épouse dans leur chambre à l’hôtel Savoy, situé dans la station balnéaire de Sharm-El-Sheikh.

Après un bref traitement de l’affaire fin de l’année dernière, les juges de la province égyptienne du Sinaï ont rendu leur verdict début du mois, au grand soulagement des parents de Sofie Daenen.

Le flou subsiste cependant quant aux raisons de ce passage à l’acte. « Gregory a écrit une lettre qui nous est arrivée par des intermédiaires. Il y écrit qu’il ne comprend pas comment cela a pu en arriver là et que Sofie ne méritait pas ce qu’il lui est arrivé », souligne l’entourage de la victime.

Source: Belga