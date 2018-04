De nouveaux géoglyphes découverts dans le désert péruvien

Au Pérou, dans le désert de Nazca, des drones ont permis de découvrir des nouveaux géoglyphes, des gigantesques motifs tracés sur le sol il y a plus de 1.000 ans.

Vestiges d’anciennes civilisations, les lignes et géoglyphes de Nazca et de Palpa font la fierté du Pérou. Depuis 1994, ils sont même inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Ces immenses motifs géométriques ou animaliers ont été tracés sur le sol, dans la plaine côtière aride du Pérou, il y a plus ou moins deux millénaires.

Des lignes mystérieuses

Les géoglyphes sont tellement grands qu’ils peuvent se voir uniquement du ciel. Et plus de 2.000 ans après leur création, ils sont loin d’avoir livrés tous leurs secrets. Grâce à des drones, des archéologues péruviens viennent de découvrir des dizaines de nouveaux motifs.

À l’heure actuelle, les chercheurs n’ont pas encore établi par quel peuple ces lignes et motifs avaient été tracés. « Si quelques-unes des lignes récemment découvertes ont été gravées par les Nazca, un peuple établi dans la zone de 200 à 700 après J-C, la plupart des gravures auraient été réalisées par les Paracas et les Topará entre -500 et 200 après J-C », indique National Geographic qui a dévoilé ces nouvelles découvertes.

Les drones permettent de nouvelles découvertes

Si ces nouveaux motifs ont mis autant de temps avant d’être découverts c’est parce qu’ils étaient trop fins pour être repérés par un satellite et trop effacés pour être vus à l’œil nu. Les drones ont donc joué un rôle essentiel dans cette découverte. « Avec le temps, beaucoup de lignes et de formes se sont effacées et sont devenues de légers creux dans le sol. Seuls des scans 3D du terrain, pris par les drones depuis les airs a permis de révéler leur présence », explique National Geographic. La rédactrice a même été plus loin en indiquant que les drones allaient permettre « un nouvel âge de l’exploration ».

Les nouvelles lignes découvertes ne composent pas de motifs discernables. Néanmoins, les drones des archéologues ont ramené des images aériennes d’une qualité jamais atteinte de géoglyphes qui étaient déjà connus.