Une chaîne de supermarchés bannit l’huile de palme de ses produits en Grande-Bretagne

C’est une première en Grande-Bretagne. Une chaîne de supermarchés a décidé d’éliminer d’ici la fin de l’année l’huile de palme de tous ses produits alimentaires.

En Grande-Bretagne, Iceland est une enseigne similaire à Picard chez nous qui vend des produits surgelés. Le 10 avril, la chaîne de magasins a annoncé qu’elle allait devenir « le premier supermarché du Royaume-Uni à retirer l’huile de palme de ses propres produits ». L’enseigne s’est engagée à effectuer cela d’ici la fin de l’année 2018.

BREAKING NEWS: We're the UK's first supermarket to commit to removing #palmoil from our own label products by the end of this year! Watch here to find out why…#PalmOilAlarmCall pic.twitter.com/hfGvH2QRDW

— Iceland Foods ❄️ (@IcelandFoods) April 10, 2018