Un premier fauconneau a pointé le bout de son nez ce jeudi matin, dans le nid installé dans le clocher de l’église Saint-Job à Uccle, indique le Museum des sciences naturelles dans un communiqué.

L’éclosion a débuté à 07h15 et le petit était « bien en vue à 10h05 lorsque le mâle faucon a brièvement remplacé sa partenaire dans le nid ». Une éclosion est également en cours dans le nid de la cathédrale des Saints Michel et Gudule où de premiers pépiements ont été entendus vers 11h00 jeudi.

Trois nids de faucons pèlerins sont équipés de caméras pour suivre la naissance des petits en direct 24 heures sur 24: ceux de la cathédrale Saints Michel et Gudule (4 oeufs), de la tour de la maison communale de Woluwe-Sainte-Pierre (4 oeufs) et du clocher de l’église Saint-Job d’Uccle (3 oeufs). Les premiers oeufs ont été pondus début mars et la couvaison dure 32 jours durant lesquels mâle et femelle se relaient