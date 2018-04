Sur la ligne Metz-Luxembourg, ce sont les voyageurs qui font grève

Le mouvement de contestation des cheminots de la SNCF continue en France. Ce n’était pourtant pas eux qui faisaient grève ce jeudi matin. Les usagers de la ligne 90 entre la France et le Luxembourg ont lancé leur propre mouvement pour faire entendre leurs revendications.

Arborant badges et autocollants, les voyageurs se mobilisent. Ils vont jusqu’à présenter de faux billets qui indiquent «Prix : trop cher pour le non service» et autre «grève mettant en danger l’emploi d’autrui». Une réaction qui fait suite au ras le bol général des frontaliers, victimes malgré eux du bras de fer engagé entre les syndicats de cheminots et le gouvernement.

«Nous ferons la grève du billet»

Un mouvement soutenu par la coordination nationale des collectifs et associations d’usagers du train (CNCAUT), qui a pour vocation de représenter les droits des voyageurs. Cette dernière, particulièrement active en ces temps de troubles où l’intérêt de l’usager des lignes de chemin de fer est souvent négligé voire complètement ignoré, s’est exprimé à ce sujet: «Depuis plusieurs années, la qualité du service fourni par la SNCF ne cesse de se dégrader alors que le prix des abonnements augmente. Les déplacements domicile-travail sont devenus une source de stress, et impactent négativement notre vie professionnelle et personnelle», explique-t-elle.

Des lignes qui ont déjà du mal à fonctionner

«En temps normal, la qualité du service n’est déjà pas acceptable» dénonce Henry Delescaut, président de l’Association des usagers du train Metz-Luxembourg.

Aujourd'hui 12 avril, partout en France et sur @TER_Metz_Lux des associations et collectifs de voyageurs remettent l'usager au coeur du débat ferroviaire !#GreveDuBillet

Renseignez vous sur https://t.co/ojH8gkWiT3 pic.twitter.com/K5p3nnVcH8 — AVTERML-FNAUT (@avtermel) April 12, 2018

Henry Delescaut pointe du doigt des infrastructures inadaptées au volume de voyageurs qui empruntent la ligne. En cause des investissements insuffisants des deux Etats. Des améliorations sont cependant attendues, d’ici 2020/2022 coté luxembourgeois, mais pas avant 2028 côté français.