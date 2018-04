Une œuvre d’art contre le Brexit à la gare St-Pancras de Londres

Depuis hier, les voyageurs de la gare St-Pancras peuvent voir une œuvre de l’artiste britannique Tracey Emin. Sous la forme d’un grand message en néon, on y lit «I want my time with you». Traduisez «je veux un moment avec toi».

L’œuvre pourrait simplement faire référence au charme tout particulier que véhiculent les gares avec leurs lots de séparations et retrouvailles. L’emplacement du panneau apporte pourtant une signification toute autre au message. Situé en face des trains qui arrivent du continent, ces mots sont clairement adressés aux Européens. Une déclaration d’amour à l’UE, et une critique subliminale du Brexit en somme.

“I cannot think of anything more romantic than being met by someone I love at a train station and as they put their arms around me, I hear them say ‘I want my time with you’” @Traceyemin RA today unveiled her #TerraceWires installation at @StPancrasInt https://t.co/JeFw2F1u9l pic.twitter.com/jGqf8xSjYh

— Royal Academy (@royalacademy) April 10, 2018