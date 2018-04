Mariah Carey dit souffrir de troubles bipolaires

La superstar américaine de la chanson Mariah Carey a révélé qu’elle souffrait de troubles bipolaires pour lesquels elle a commencé à suivre un traitement.

« Jusqu’à récemment, j’ai vécu dans le déni et l’isolement et dans la crainte permanente que quelqu’un allait dévoiler » son état, a expliqué la chanteuse aux cinq octaves, dans un entretien au magazine People spécialisé dans les célébrités. Elle a souligné avoir découvert que son insomnie et son irritabilité étaient les caractérisations de troubles bipolaires, autrefois appelés psychose maniaco-dépressive. « Je pouvais me sentir tellement seule et triste –même coupable de ne pas faire ce que je devais faire pour ma carrière », a-t-elle ajouté. « Les troubles bipolaires ne doivent pas vous définir et je refuse qu’ils me définissent ou me contrôlent ».

La chanteuse, qui a été au sommet de sa carrière dans les années 1990 avec des chansons comme « Hero », « Emotions » ou encore « One Sweet Day », a précisé souffrir de troubles bipolaires de type II dont les épisodes sont moins sévères que ceux du type I.

Mariah Carey a indiqué avoir commencé un traitement médicamenteux et suivre une thérapie après ce diagnostic. Environ 2,8% des adultes américains présentent de tels troubles chaque année, d’après l’Institut fédéral de la santé mentale