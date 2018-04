L’attitude de Mark Zuckerberg au Congrès détournée par les internautes

Entendu par le Sénat américain pour le scandale des fuites des données des utilisateurs de Facebook, Mark Zuckerberg paraît mal à l’aise. Les internautes en ont profité pour se moquer de son attitude.

Mark Zuckerberg a dû répondre de ses actes suite au scandale de la fuite des données personnelles de 87 millions d’utilisateurs. Malgré le fait qu’il ait préparé toute une série de réponses publiées par l’agence AP, l’audition montre un Mark Zuckerberg très mal à l’aise face à la question très personnelle que lui pose le sénateur Dirk Durbin. «Est-ce que vous seriez à l’aise si on vous demandait de nous donner le nom de l’hôtel dans lequel vous avez dormi hier ?». Ce à quoi, Mark Zuckerger, visiblement très gêné, finit par répondre «non» comme on peut le voir dans cette vidéo compilant toutes les moments gênants de ce congrès :

Ces séquences, déjà cultes, ont inspiré les internautes qui se sont empressés d’en faire des parodies :

That face when you just wanted a faster way to rank girls by looks and ended up installing a fascist government in the most powerful country on earth pic.twitter.com/VEaQjz9Z6s

— Zack Bornstein (@ZackBornstein) April 10, 2018