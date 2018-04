Vivre dans une maison sans la payer sur une île au Royaume-Uni, c’est possible

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le Royaume-Uni vous propose de travailler sur une de ses îles sans devoir payer de loyer. Seule condition : travailler comme responsable des services aux visiteurs.

C’est sur l’île de 0,14 Km² appelée la Saint Michael’s Mount, située dans le comté de Cornouailles, que le poste est à pourvoir. D’après l’annonce, postée au début du mois sur Facebook, la personne devra travailler avec une équipe de 30 personnes. Il vivra sur l’île avec elle, mais pourra disposer de son propre logement.

** JOB VACANCY – VISITOR SERVICES MANAGER, ST MICHAEL'S MOUNT **Full Time, £24,000 – £29,000 – service accommodation… Geplaatst door St. Michael's Mount op woensdag 4 april 2018

Les critères de la personne recherchée sont simples : la personne doit être «pragmatique», doit «savoir jongler avec la météo et la marée», «être capable de gérer la pression» et de «se fixer des objectifs et les respecter.»

L’île a attiré plus de 350.000 touristes l’an passé. Elle est uniquement accessible lorsque la marée est basse. De quoi rappeler un des célèbres romans d’Agatha Christie…