Festival de Cannes: Une quarantaine de films retenus en sélection officielle, dont 18 en compétition

Quarante-quatre films ont pour l’instant été retenus dans la sélection officielle de la 71e édition du Festival de Cannes, a dévoilé jeudi Thierry Frémaux, délégué général, précisant que certains ajouts seront annoncés dans les jours qui viennent.

Dix-huit d’entre eux sont en compétition pour la Palme d’or, plus haute distinction du festival, remportée l’an dernier par « The Square » du Suédois Ruben Östlund. Au total, 1.906 oeuvres ont été visionnées pour cette édition 2018, qui se tiendra du 8 au 19 mai dans la ville côtière française.

Outre les longs métrages en compétition, dont le film d’ouverture « Everybody Knows » du réalisateur iranien Asghar Farhadi, 15 autres ont été sélectionnés dans la section « Un Certain Regard », dont plusieurs premiers films. Pour le reste, deux sont hors compétition, deux en séances de minuit et sept en séances spéciales. « Le nombre de films visionnés montre la vitalité cinématographique », a notamment souligné Thierry Frémaux, qui fait état cette année d’un fort renouvellement générationnel parmi les sélectionnés.

Avec « Le Livre d’image », le Franco-suisse Jean-Luc Godard coucourra en compétition officielle notamment face à l’Italien Matteo Garrone (« Dogman ») ou l’Américain Spike Lee (« BlacKKKlansman »). Les Français Stéphane Brizé avec « En guerre », Christophe Honoré avec « Plaire, aimer et courir vite » et Eva Husson avec « Les Filles du soleil » sont également en lice, de même que l’Américain David Robert Mitchell avec « Under the Silver Lake », le Chinois Jia Zhangke avec « Ash is Purest White », le Japonais Hirokazu Kore-Eda avec « Shoplifters » ou encore l’Iranien Jafar Panahi avec « Three Faces ».

Compétition officielle :

– « Todos Lo Saben » (« Everybody Knows ») de Asghar Farhadi

– « En guerre » (« At War ») de Stéphane Brizé

– « Dogman » de Matteo Garrone

– « Le livre d’image » de Jean-Luc Godard

– « Netemo Sametemo » (« Asako I & II ») de Ryusuke Hamaguchi

– « Plaire, aimer et courir vite » (« Sorry Angel ») de Christophe Honoré

– « Les Filles du soleil » (« Girls of the Sun ») d’Eva Husson

– « Ash is Purest White »de Jia Zhang-Ke

– « Shoplifters » de Kore-Eda Hirokazu

– « Capharnaüm » (« Capernaum ») de Nadine Labaki

– « Buh-Ning » (« Burning ») de Lee Chang-Dong

– « BlackKklansman » de Spike Lee

– « Under the Silver Lake » de David Robert Mitchell

– « Three Faces » de Jafar Panhi

– « Zimna Wojna » (« Cold War ») de Pawel Pawlikowki

– « Lazzaro Felice » d’Alice Rohrwacher

– « Yomeddine » de A.B. Shawky

– « Leto » (« L’été ») de Kirill Serebrennikov

Un Certain Regard :

– « Gräns » (« Border ») de Ali Abbasi

– « Sofia » de Meyem Benm’Barek

– « Les Chatouilles » de Andréa Bescond et Eric Métayer

– « Long Day’s Journey into night de Bi Gan

– « Manto » de Nandita Das

– « A genoux les gars » (Sextape) d’Antoine Desrosières

– « Girl » de Lukas Dhont

– « Euphoria » de Valeria Golino

– « Rafiki » (« Friend ») de Wanuri Kahiu

– « Mon tissu préféré » de Gaya Jiji

– « Die Stropers » (« The Harvesters ») d’Etienne Kallos

– « In My Rooms » d’Ulrich Köhler

– « El Angel » de Luis Ortega

– « The Gentle Indifference of the world » de Adilkhan Yerzhanov

Séances Spéciales :

– « 10 years in Thailand » de Aditya Assarat, Wisit Sasanatieng, Chulayarnon Sriphol et Apichatpong Weerasethakul

– « The State Agains Mandela and the Others » de Nicolas Champeaux et Gilles Porte

– « O Grande Circo Mistico » (« Le Grand Cirque Mystique ») de Carlo Diegues

– « Les Âmes Mortes » (« Dead Souls ») de Wang Bing

– « A tous vents » (« To The Four Winds ») de Michel Toesca

– « La Traversée » de Romain Goupil

– « Le Pape François – un homme de parole » (« Pope Francis – A man of his word ») de Wim Wenders

Séances de minuit :

– « Arctic » de Joe Penna

– « Gongjak » (« The Spy Gone North »)

Hors-compétition :

– « Solo : A Star Wars Story » de Ron Howard

– « Le Grand Bain » de Gilles Lellouche