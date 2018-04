Blankenberge veut donner des pilules contraceptives à ses mouettes

Tweet on Twitter

Les communes balnéaires en ont marre des dégâts provoqués par les mouettes. A Blankenberge, on envisage de faire ingérer des pilules contraceptives à ces oiseaux.

La ville côtière a préparé un nouveau plan pour atténuer les nuisances provoquées par les mouettes. En période de nidification, ces volatiles n’hésitent pas à fouiller dans les poubelles pour se nourrir et peuvent parfois se montrer agressifs. Ils sont aussi très bruyants. Comme cela se fait ailleurs, notamment à Ostende, Blankenberge va disperser de faux oeufs mais aussi aller un pas plus loin. La localité veut en effet recourir à des moyens contraceptifs. «Ce serait une première en Europe. L’idée en elle-même n’est pas neuve. La technique a déjà été mise en oeuvre à Venise et à Barcelone mais pour les pigeons. Elle n’a pas encore été testée sur les mouettes», d’après le bourgmestre.

Deux vétérinaires de Galluvet, une société spécialisée dans la volaille, sont attendus sur place la semaine prochaine. «Comme à Ostende, nous allons détecter les nids à l’aide de drones. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps car la saison des nids a commencé», précise M. De Clerck. Le produit contraceptif sera intégré à de la nourriture laissée expressément à destination des mouettes.