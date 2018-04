USA: Bank of America se positionne contre les fusils d’assaut

Tweet on Twitter

Bank of America cessera d’accompagner financièrement les fabricants d’armes semi-automatiques particulièrement létales, emboîtant le pas à d’autres sociétés qui ont récemment pris des mesures comparables. « Nous souhaitons contribuer autant que nous le pouvons à réduire les fusillades avec de nombreuses victimes », a déclaré Anne Finucane, la vice-présidente de la banque américaine, dans une interview mardi à Bloomberg Television. « Nous avons l’intention de ne pas financer les variantes militaires d’armes à feu destinées à des civils », a-t-elle ajouté.

La décision a été saluée par les organisations luttant contre la dissémination des armes à feu aux Etats-Unis. « Quand la deuxième plus grande banque des Etats-Unis prend des mesures concrètes pour prévenir les violences par arme à feu, cela envoie un message à tout le secteur », s’est ainsi félicité John Feinblatt, président de Everytown for Gun Safety.

Dans les jours qui ont suivi une tuerie commise le 14 février dans un lycée de Floride, plusieurs grandes entreprises ont pris leurs distances avec les fabricants de fusils d’assaut, ou relevé l’âge minimum pour acheter ces engins.

La banque américaine Citigroup a de son côté interdit à ses clients de vendre des armes à feu aux moins de 21 ans.

source: Belga