Une application destinée aux jeunes migrants en Europe

La fondation Missing Children Europe a lancé mercredi l’application « Miniila » à l’occasion de la conférence Lost in Migration, dédiée aux enfants de la migration et ouverte mercredi à Bruxelles. La plateforme offre aux jeunes migrants arrivés en Europe des informations pratiques sur leurs droits et sur la disponibilité de services de soutien locaux, afin de contribuer à leur sécurité. L’application avait été imaginée lors de la première édition de la conférence, en janvier 2017 à Malte. En 2015, au moins 10.000 enfants non accompagnés ont disparu sur le sol européen et ce chiffre a continué à augmenter depuis. Ces migrants mineurs ne savent pourtant pas à qui se fier, s’inquiète Missing Children Europe. Ils manquent de nourriture, de lieux sûrs, d’assistance médicale et d’informations sur leurs droits.

La fondation souhaite donc les aider et les protéger grâce à l’application « Miniila », qui leur permettra d’accéder à ces informations selon la région dans laquelle ils se trouvent. « L’application offre des informations actualisées sur les services de soutien destinés aux enfants migrants, c’est une source d’informations cruciale », commente Federica Toscano de Missing Children Europe.

Grâce à une carte, l’application a pour objectif de guider les jeunes migrants non accompagnés vers des personnes et des organisations de confiance, qui peuvent les aider et leur offrir les services nécessaires. « A l’heure actuelle, ils doivent souvent faire appel aux passeurs pour obtenir ces informations », ajoute Hilde Vautmans, députée européenne Open VLD et membre du groupe parlementaire ALDE, co-organisateur de la conférence. « Ces passeurs leur disent de rejoindre l’Angleterre, où ils mangeront, boiront et travailleront sans papiers. C’est faux. »

« Miniila » est pour le moment disponible dans 8 pays européens, notamment en Belgique.

Source: Belga