Un rassemblement de 25.000 scouts le samedi 21 avril à Louvain-la-Neuve

Près de 25.000 enfants et jeunes participeront le samedi 21 avril à BeSCOUT, un grand rassemblement à Louvain-la-Neuve, annoncent mercredi Les Scouts Baden-Powell de Belgique, la plus importante association scoute en Belgique francophone et germanophone. Tous ses membres sont conviés à cette journée. Le Roi Philippe y fera une apparition et prendra part à deux activités. Le but de la journée est de « rendre les participants fiers d’appartenir à un mouvement mondial », explique la fédération scoute. Un premier événement de ce genre avait été organisé en 2012.

Les participants pourront découvrir leur ADN scout commun au travers des différentes activités, défis et parcours proposés. « Ils pourront également prendre conscience de l’impact qu’ils ont sur la société, que ce soit par les actions qu’ils mènent ou par les valeurs qu’ils vivent et font vivre », soutient l’association.

La préparation de l’événement a lieu depuis plusieurs semaines, notamment afin de créer un décor « digne des plus grands festivals », le tout en utilisant un maximum de matériaux recyclés, afin de relooker Louvain-la-Neuve aux couleurs de BeSCOUT.

Près de 10.000 adolescents arriveront déjà sur place le vendredi 20 avril au soir. Des jeux, un parcours jusqu’aux campings et des animations en soirée seront déjà organisés à leur attention. D’autres activités et défis, adaptées aux baladins, louveteaux, éclaireurs ou pionniers, auront également lieu le samedi. De nombreux trains et cars seront mobilisés pour permettre aux enfants et jeunes de rejoindre l’évènement.

Le Roi Philippe sera présent durant une partie de la journée du samedi. Il ira d’abord saluer les bénévoles qui oeuvrent en coulisse, puis rendra visite aux louveteaux et aux éclaireurs et prendra part avec eux à deux activités.

Source: Belga