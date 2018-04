Retour des orages et de la grisaille jeudi avant un week-end un peu plus ensoleillé

Mercredi après-midi, la nébulosité sera assez abondante avec quelques pluies résiduelles sur le nord du pays. Le soleil reviendra progressivement à partir du sud du pays. Les maxima seront proches de 14° le long du littoral et sur les hauts plateaux de l’Ardenne et de 16° à 18° dans les autres régions. Le vent sera faible de directions variables s’orientant ensuite au nord-est. Mercredi soir et dans la nuit, le ciel sera brumeux dans la région côtière avec du brouillard et des nuages bas mais globalement dégagé dans les autres régions. Les minima seront compris entre 4° et 7°.

Jeudi, la journée débutera avec un soleil souvent voilé par des bancs de nuages élevés. L’après-midi, l’atmosphère deviendra très instable et des averses orageuses remonteront sur le pays à partir de la frontière française. De fortes averses orageuses éclateront sur le nord de la France mais pourront également déborder sur la Belgique. Le temps sera très doux dans l’intérieur du pays avec des maxima allant de 15° à 21°. Le mercure ne dépassera toutefois pas les 13° au littoral.

Vendredi, la grisaille matinale se dissipera le matin, puis durant le restant de la journée, le ciel sera partagé entre passages nuageux et périodes ensoleillées. Les maxima tourneront autour des 18° ou 19°.

Samedi, nuages et éclaircies cohabiteront avec toujours la possibilité d’une averse l’après-midi ou le soir et des maxima de 15° à 20°. Dimanche, le soleil sera bien présent avec des maxima de 17° à 22°.

Source: Belga